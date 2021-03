Citys «heimekamp» mot Gladbach blir spelt i Ungarn

sport

City har med seg ei 2-0-leiing frå det første oppgjeret same stad, og Borussia Mönchengladbach treng altså minst to bortemål for å gi britane problem. Returkampen blir spelte tysdag neste veke.

Også i oppgjeret mellom Liverpool og RB Leipzig blir begge kampane spelte på arenaen i Budapest. Det er innreisereglane til Tyskland frå England som gjer at kampane ikkje kan spelast på heimebanane til laga.

Også Moldes «heimekamp» mot Granada skal spelast i Budapest. Han blir spelt torsdag denne veka.

(©NPK)