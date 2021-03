Haaland-eufori etter rekordkampen: «Han erobrar Europa på eiga hand»

sport

Spissfenomenet frå Jæren skåra tysdag to gonger i 2-2-møtet med Sevilla. Det tok Haaland opp i 20. meisterligamål på berre 14 kampar. Han passerte dermed Ole Gunnar Solskjær som Noregs mestskårande spelar i den gjævaste europacupen.

Etter kampen fekk han som så ofte før ros kasta etter seg i tyske medium.

«Ingen er trygge når ein møter Erling Haaland. Vikingen erobrar Europa på eiga hand», skriv Bild.

Den nye kongen

Tysklands mest leste avis gjer eit poeng av at Cristiano Ronaldo allereie er slått ut av Champions League. Lionel Messi lir fort same lagnad onsdag kveld: «Haaland er kongen i eliteklassen».

Ronaldo og Messi har i snautt 15 år dominerte Fotball-Europa. Dei har til saman vunne 11 av 12 Ballon d'Or-prisar sidan 2008. Haaland blir spådd å bli ein framtidig vinnar.

Dortmund er i meisterligakvartfinale for første gong sidan 2017 etter 5-4-siger samanlagt over Sevilla. Kicker meiner det er Haalands forteneste. Han gjorde òg to mål i den første kampen i Spania.

«BVB sleit seg vidare. Igjen kunne dei lene seg på rekordmannen Haaland».

Ustoppeleg

Marca rosa Sevillas tapre framferd i Dortmund. Gjestene kom tilbake frå 0-2 og pressa hardt i sluttsekunda for eit mål som ville gi ekstraomgangar.

«Sevilla gir aldri opp, men Haaland er ustoppeleg», skreiv Spanias største avis, som meinte bortelaget fekk kjenne på «Haalands lov» då Dortmund gjorde 1-0.

«Nordmannen hadde ikkje gjort noko som helst, men det er det som gjer han til ein av dei største målscorarane i Europa».

Rekordras

20-åringen sette ikkje berre norsk bestenotering i Champions League tysdag kveld. Han raska samtidig til seg fire andre rekordar:

* Raskast til å skåre 20 mål i meisterligaen. Det klarte han på 14 kampar. Den tidlegare rekorden hadde Harry Kane med 24 kampar.

* Den yngste som når 20 CL-skåringar med sine 20 år og 231 dagar. Tidlegare tilhøyrde rekorden Kylian Mbappé (21 år og 355 dagar).

* Den yngste som skårar i seks kampar på rad i meisterligaen.

* Den første nokosinne som skårar minst to mål i fire kampar på rad.

– Erling er heilt utruleg. Det gjer oss stolte at han held fram med å setje rekordar i drakta vår, sa Borussia Dortmund-trenar Edin Terzic etter kampen.

