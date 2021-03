Klæbo ber skiforbundet trekkje VM-anken

sport

Det opplyser han i ein e-post sendt til NTB onsdag kveld.

«Johannes har nettopp bedt om at Norges Skiforbund dropper anken mot FIS», står det i meldinga frå pappa Haakon Klæbo.

Vidare heiter det at livet er for kort til å dvele for lenge med nedturar. Derfor ønskjer ein no å leggje femmilsepisoden bak seg.

– Eg føler at det blir feil å halde fram denne prosessen. Eg ønskjer å tenkje positivt – og dessutan leggje dette bak meg. Eg vil ikkje bli oppfatta som ein sytande skiløpar, seier Klæbo.

Sluttdramaet på 50-kilometeren vil bli eit varig minne i VM-historia. Inn mot oppløpet leidde Bolsjunov, men han vart passert på utsida av Klæbo. I passeringa var trønderen borti Bolsjunovs stav, noko som gjorde at den gjekk mellom beina til russaren og knakk.

Klæbo kryssa målstreken først, men sigersgleda måtte raskt setjast på vent. Russland la kjapt inn ein protest til rennjuryen, som etter å ha studert bileta lenge kom til at Bolsjunov var føre Klæbo inn i dei såkalla korridorane på oppløpet.

Russaren hadde derfor rett til å velje korridor, og det vart konkludert med at Klæbo måtte diskast for å ha vore den ansvarlege i hendinga.

Iversen vart utropt til verdsmeister, medan Bolsjunov rykte opp til sølvplass. Bronsen gjekk til Krüger.

Tysdag opplyste Skiforbundet om at det var innlevert anke til appellkomiteen i FIS.

