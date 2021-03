Meir Solskjær-hjelp på overgangsmarknaden: United har tilsett sportsdirektør

sport

Tilsetjinga av ein sportsdirektør er ei nyheit Manchester United-fansen har venta på i mange år. Fram til no har det ikkje vore nokon funksjon mellom klubbdirektør Ed Woodward og manager Ole Gunnar Solskjær. I dei fleste andre storklubbar i Europa er det vanleg med eit slikt mellomledd.

Murtough har vore sjef for Uniteds akademi og utviklingsavdeling. United skriv på nettstaden sin at han vil få ansvar for operasjonar og strategi i alle fotballfunksjonar i klubben.

«Denne tilsetjinga byggjer på jobben John allereie har gjort dei siste åra, der han har samarbeidd tett med Ole Gunnar Solskjær og resten av støtteapparatet med å bygge strukturane, prosessane og kulturen som skal gi vedvarande suksess på banen», skriv Premier League-klubben.

Blir styrkt

Murtough vil jobbe svært tett med Uniteds norske manager, særleg på overgangsmarknaden. United og direktør Woodward har ofte fått kritikk for ikkje å klare å hale i land dei største overgangane.

– Dette er svært viktige tilsetjingar som forsterkar framgangen vi har gjort som klubb dei siste åra, seier Woodward, som rosar jobben Murtough har gjort som akademisjef.

– Vi har styrkt rekrutteringa frå akademiet, og John har vore ein integrert del av framgangen vår på dette området. Den djupe forståinga hans for utvikling sikrar at tradisjonen til klubben for å få fram unge spelarar frå akademiet held fram.

Fletcher-opprykk

Fletcher, som spelte for klubben frå 2002 til 2015, vart så seint som i januar henta inn i trenarteamet til Solskjær. Han går inn i ei rolle som teknisk direktør, der han skal bidra med kunnskap på fotball- og prestasjonsområdet.

Det er òg klart at Uniteds sjefforhandlar Matt Judge har fått ein ny tittel. Han blir direktør for fotballforhandlingar.

– Eg gler meg stort over at John og Darren har akseptert desse rollene. Eg ser fram til bidraget dei skal komme med, saman med Ole og resten av støtteapparatet, på vår veg mot framtidig suksess, seier Woodward.

(©NPK)