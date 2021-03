Nådelaus dom etter nytt meisterligaforlis: «Juventus forrådt av Ronaldo»

sport

Den italienske storavisa Corriere dello Sport held ikkje igjen i papirutgåva på onsdag. På framsida dominerer tittelen «Forrådt av Ronaldo».

36-åringen vart sommaren 2018 henta til Juventus for rundt éin milliard kroner. Målet var at det skulle ta Torino-laget heile vegen i Meisterligaen for første gong sidan 1996.

Men sidan overgangen har Juventus roke ut for Ajax (kvartfinale), Lyon (åttedelsfinale) og Porto (åttedelsfinale). Alle gongene har det skjedd på heimebane.

Tysdag kveld kom Ronaldo knapt til ein sjanse mot eit drilla Porto-forsvar, men det var framferda hans før skåringa til gjestene i ekstraomgangane som fekk kritikarane til å hamre laus.

I ein halvhjarta mur snudde Ronaldo ryggen til Sergio Oliveiras frispark. Alle spelarane hoppa opp, og det flate skotet gjekk mellom beina på superstjerna og i nettet til 2–2.

Like etter vart Adrien Rabiot matchvinnar for Juventus, men sigeren heldt ikkje til kvartfinalebillett. Med 4–4 samanlagt gjekk Porto vidare på bortemålsregelen.

Ronaldo vann Champions League fem gonger med Manchester United (1) og Real Madrid (4), men det spørst om han rekk å ta den sjette tittelen sin før karrieren er over.

