IOC kjøper kinesiske vaksinar til OL

sport

Nyheita vart kjend under den pågåande IOC-kongressen.

Utøvarar får dermed eit tilbod om gratis vaksine før avreise. Det vil gjelde i både OL og Paralympics, opplyser IOC-president Thomas Bach.

Olympiatoppen har understreka at dei ikkje ønskjer at norske utøvarar skal snike i vaksinekøen her heime. Toppidrettssjef Tore Øvrebø sa i februar at han var klar til å sende det norske laget uvaksinert til leikane i Japan om vaksinasjonen i Noreg ikkje hadde komme langt nok til også å dekkje idrettsutøvarar.

