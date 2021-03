LSK-spelar hamna på karantenehotell etter meisterligatur

sport

Vanhaevermaet og lagvenninnene landa på Gardermoen med charterfly onsdag kveld. I passkontrollen vart det uventa problem for fotballprofilen, skriv Romerikes Blad.

Årsaka er at Vanhaevermaet har fast tilhald i Belgia. Dermed blir ho omfatta av dei strenge norske innreise- og karantenereglane på ein annan måte enn lagvenninnene.

– Eg har adressa mi i Belgia fordi eg har eit hus der. Det er grunnen til at eg vart stoppa. Eg hadde ikkje tenkt på det som eit problem sidan eg både leiger leilegheit i Lillestrøm og har arbeidsløyve. I desember var vi i Minsk, og då gjekk det fint. Innser at eg burde tenkt på det, men sidan vi reiste saman som lag, gjorde eg ikkje det, seier Vanhaevermaet til lokalavisa.

Den belgiske forsvarsspelaren enda med å bli vist til karantenehotell. Kva som skjer vidare, og om ho får reise til Lillestrøm, er høgst uviss.

Alle LSK-spelarar tok virustest ved framkomst til Noreg onsdag.

– Det er ein fortvilande situasjon som vi ikkje hadde sett for oss. Vi burde kanskje visst om denne regelen, og at det ville bli eit problem for Justine. Men vi har to andre utanlandske spelarar som også var med på turen. Dei har heldigvis permanent adresse i Noreg. Vi har vore i kontakt med Norges Fotballforbund, og vi håpar det lèt seg løyse, seier LSKs daglege leiar May Gulbrandsen.

Ho understrekar at klubben forstår at regelverket er som det er.

