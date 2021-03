To nordmenn på VM-gulljakt i slopestyle

sport

Finalane går fredag, og på grunn av dårleg vêr i Aspen i USA vart siste omgang for fleire av køyrarane kansellert. Det gjorde at dei 16 beste kvalifiserte seg i staden for dei 10 beste.

Kleveland, som har to gull i X Games i slopestyle, vart bestemann i puljen sin med 86,5 poeng i si første køyring.

Bergreim vart nummer fem i puljen sin og er òg kvalifisert med 81,75 poeng.

Ståle Sandbech enda på 19.-plass i kvalifiseringa og kom ikkje med. Markus Olimstad hamna òg utanfor finaleplass. Finalen blir køyrd fredag klokka 17.30 norsk tid.

I konkurransen til kvinnene deltok Hanne Eilertsen, men ho hamna på 16.-plass og vart ikkje blant dei åtte som skal køyre finalen.

(©NPK)