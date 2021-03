Ikkje innreiseunntak for toppidrettsutøvarar

sport

I si siste tilråding skriv Helsedirektoratet at Noreg bør halde oppe strenge restriksjonar ved innreise, i første omgang til midten av april. Det betyr i praksis at grensa til Noreg er stengd for ordinære reiser.

Justisminister Monica Mæland sa på pressekonferansen til regjeringa fredag at innreiserestriksjonane vil gjelde til 7. april.

– Toppidrettsutøvarar blir ikkje rekna på som personell i kritisk samfunnsfunksjon. Jo fleire som blir innvilga unntak, dess større blir risikoen for smitteimport, skriv Helsedirektoratet i tilrådinga si, med tilvising òg til vurderingar frå Folkehelseinstituttet.

Ei rekkje arrangørar har vore nøydde til å avlyse internasjonale arrangement etter at Noreg tidlegare i praksis stengde grensene for alt anna enn rørsler som blir rekna som samfunnskritiske.

