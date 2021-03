Proppfull av sjølvtillit – Holund hyllar Nossum før verdscupfinalen

sport

Han fekk ei tung femmil på VMs siste dag, men 5.-plassen viste likevel at forma er der. Han gjekk berre tom for krefter og hadde ikkje noko å bidra med under dei siste kilometrane.

Energien forsvann etter tre mil. Det er til å forstå.

Då var det annleis tidlegare i meisterskapen. Holund glitra og verka med tyngd og autoritet.

– Trass i ein dårleg dag i dag har dette vore den beste veka i livet mitt i skisporet. Det er terningkast seks. Det å stå igjen med to gull og ein bronse er meir enn det eg kunne drøymt om, sa Holund til NTB.

Utanfrå var han nøgd med ein medalje før det heile starta i Oberstdorf, men inst inne fantaserte han om eit nytt gull.

Og det kom på 15-kilometeren i fri teknikk.

– Eg kom inn i meisterskapen i mitt livs form. Det er ekstra herleg å få det ut i konkurranse. Eg gjekk kanskje mitt beste løp nokon gong på 15 kilometeren i fri teknikk

Passar

VM-forma forsvinn neppe over natta, og det er grunn til å merke seg namnet til 32-åringen føre helgas verdscupfinale i sveitsiske Engadin. Det er dei avlyste renna i Holmenkollen som er flytta dit.

Løparane drog direkte til skiparadiset i Sveits dagen etter at VM i Tyskland var over.

Laurdag er det 15 kilometer klassisk fellesstart på programmet. Søndag blir årets internasjonale sesong avslutta med 50 kilometer jaktstart i fri teknikk.

Det siste bør passe skøyteeksperten Hans Christer Holund bra.

Tett samarbeid

I VM fortalde han om den tette relasjonen han har med landslagstrenar Eirik Myhr Nossum. Dei to samarbeidde òg i mange år då Nossum var trenar i Holunds klubb Lyn før han vart henta inn i landslagssystemet igjen.

Det vart kjensleladd då dei møttest etter eit nytt VM-gull.

– Nossum har stått bak mykje av treninga mi og skal ha mykje av æra for framgangen eg har hatt. Eg trenar annleis enn folk flest. Det er mange lange turar og mindre hardt. Det strir mot all forsking og mange ville nok ledd av det, men for meg har det fungert. Nossum har gitt meg fridom til å gjere det som passar for meg.

Holund var svært god som junior og vart òg juniorverdsmeister. I tidleg senioralder var han nær ved å leggje opp.

I staden snudde det heilt og han har hatt nokre krutsterke sesongar dei siste åra.

Han trur ikkje det er tilfeldig at det har klaffa i tre meisterskapar på rad.

– Eg trur det finst noko større enn meg sjølv. Det gir ein tryggleik. Ei stoisk ro. Det er ein stor fordel inn mot meisterskap. Eg trur mange blir dårlegare inn mot meisterskap fordi er nervøse. Det er ein fordel om du unngår det.

