Ødegaard erstattar Stefan Johansen som har gitt seg på landslaget i fotball. Kapteinsvalet vart offentleggjort på ein digital pressekonferanse fredag.

Der kom det òg fram at Erling Braut Haaland (20) ligg svært godt an til å vere ein del av kapteinsteamet. Det same gjeld Sander Berge (23). Det betyr at Noreg truleg vil ha ei rekord-ung kapteinsgruppe i fotballverda.

Ho kan òg bli utfylt av ein noko eldre spelar, seier Solbakken.

– Han vart til sjuande og sist valt av meg etter ein gjennomgang med støtteapparatet og co-trenarane mine, sa Solbakken om Ødegaard.

Lodda stemninga

Han sa òg at han hadde lodda stemninga i spelargruppa før han fall ned på ein ung kaptein.

– Martin har levd eit langt liv på øvste nivå i internasjonal fotball allereie. Han synest eg har vist ei evne til å vere ein lagspelar på og utanfor banen. Men han skal føle seg fri på banen og gjere det han er best til der. Han er ein grunnsolid fyr og godt likt.

– Eg trur Martin kan vere ein flott kaptein for Noreg i mange år, sa Solbakken.

Anvendeleg

– Nokre spelarar veks på å vere kaptein medan andre føler det tyngjande for det sportslege. Martin ser på det som ei stor ære. Han gler seg saman med dei andre til å flytte Noreg framover, sa Solbakken.

Ødegaard har spelt 25 A-landskampar og står med eitt mål. Han debuterte allereie i 2014.

– Martin kan spele som ein hengande spiss og i ei fri rolle ute til høgre. Eg trur òg han kan spele sentralt på midtbanen fordi han har stor løpskapasitet, er pasningssikker og har stor fotballforståing.

Den første kampen Ødegaard leier Noreg ute på banen, blir oppgjeret borte mot Gibraltar i VM-kvalifiseringa 24. mars. Dagane etter ventar Tyrkia og Montenegro.

Ødegaard er for tida på utlån frå Real Madrid til Arsenal.

