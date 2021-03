Telemark: Etterlengta verdscupsiger for Løken

sport

Det var den andre verdscupsigeren til 27-åringen for sesongen, men den første i klassisk sidan han vann VM-gull i øvinga for snart to år sidan. Totalt er han oppe i 12 verdscupsigrar.

Løken sigra i Thyon eit drygt sekund føre slovenske Jure Ales, medan sveitsiske Bastien Deyer vart nummer tre.

– Klassisk er eigentleg den hardaste og den gjævaste å vinne. Dette gir sjølvtillit inn mot VM neste veke. Det er digg at ting byrjar å stemme i bakken, og at forma er skikkeleg på gang, sa han.

Det er nesten to år sidan han vart verdsmeister i klassisk på heimebane i Rjukan. I same meisterskap pådrog han seg ein langtidsskade.

I rennet for kvinnene vart Guro Helde Kjølseth nummer seks i comebacket sitt. Sveitsiske Amelie Wenger-Reymond vann som vanleg.

