Tidlegare Sky-lege funnen skuldig i dopingbrot

sport

Hendinga det skal vere snakk om er frå 2011, då Freeman bestilte 30 dosar med Testogel (tesosteron).

Dosane skulle hjelpe ein utøvar under ein konkurranse i velodromen i Manchester i 2011, og dommen lydde som følgjer:

«Når vi ser på totaliteten av bevisa, så har vi konstatert at Dr. Freeman bestilte og hadde Testogel i kunnskap eller tro om at det skulle brukast på ein utøver.»

Freeman vart suspendert av Det britiske sykkelforbundet i 2017 og Freeman gjekk deretter av etter å ha sagt at han var for sjuk til å bli straffa for å ha gjort ein dårleg jobb med medisinske journalar.

Nordmannen Edvald Boasson Hagen var ein del av Team Sky då saka vart kjend.

(©NPK)