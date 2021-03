Tiril Eckhoff med ny sprintsiger trass strafferunde – nærmar seg verdscuptittelen

sport

Ho slo Denise Herrmann med 6,1 sekund og Dorothea Wierer med 10,5 sjølv om både tyskaren og italienaren skaut fullt hus.

Med triumfen i Nove Mesto na Morave er Eckhoff oppe i 11 verdscupsigrar denne sesongen og har vunne dei seks siste sprintrenna, VM inkludert.

Seks strake sprintsigrar har ingen greidd før henne. Med 11 sigrar i ein sesong har ho tangert den norske rekorden til Tora Berger.

– Eg vart litt ekstra glad i dag. Eg må berre unnskylde at eg gjer det litt kjedeleg for dei som sit heime, men eg har aldri hatt ein sånn sesong, og eg må berre vere glad og kjempetakknemleg, sa Eckhoff i eit sigersintervju på NRK.

– Eg er veldig fornøgd med at eg heile tida klarer å gå gode skirenn. I fjor klarte eg det ikkje mot slutten av sesongen. I år er eg skikkeleg gira på å avslutte med stil.

Forrykande

Ho skaffa seg eit overtak med ein forrykande liggandeserie. På ståande bomma ho altså ein gong, men skaut raskt nok til at det ved hjelp av høg fart i sporet vart siger likevel.

– Eg var veldig offensiv. Eg er svært fornøgd med liggjande, og eigentleg med ståande òg. Eg prøvde å skyte fort, og då kom det eit skot som gjekk litt for fort, sa ho.

Ho tok seg nokre sekund ekstra til det siste skotet.

– Ja, då tenkte eg at no kan eg ikkje dra ut to skot, for då får eg kjeft av Patrick (Oberegger, landslagssjef).

Det var jamt på veg ut av strafferunden, men Eckhoff gjekk i mål til siger med grei margin.

– Heilt vilt

– Eg visste det ville bli hardt mot Dorothea og Denise. Eg hadde gått alt eg kunne frå start og vart litt stiv på slutten, men eg klarte det så vidt, sa ho.

Dei to næraste konkurrentane hennar i verdscupen samanlagt, Marte Olsbu Røiseland og Hanna Öberg, enda eit stykke ned på resultatlista, og Eckhoff kan sikre samanlagtsigeren allereie i helga.

– Tiril er heilt uslåeleg for tida. Det er heilt vilt det ho gjer, sa Røiseland om Eckhoff.

Rennet i Nove Mesto var prega av ein stygg episode under oppvarminga, då ei provisorisk lysmast bles over ende og nær hadde treft løparar. Til alt hell kom ingen i vegen for den fallande masta.

