Full forvirring om OL-gruppene: Noregs motstandarar blir klare i april

sport

Bakgrunnen for denne uvissa er at fleire som sit på TV-rettar dei siste dagane har meldt om to allereie «klare» OL-grupper, men dette er ikkje rettt.

Tysklands islandske trenar Alfred Gislason bidrog òg til forvirringa då han refererte til dei same puljefordelingane.

Her hamna Noreg i openbert enklare gruppe enn til dømes Danmark.

Seint søndag gjekk Det internasjonale handballforbundet (IHF) ut med dei seks offisielle seedingsnivåa som skal nyttast i samband med trekkinga.

Her er Noreg på topp saman med Danmark, og eit møte mellom desse to laga kan derfor ikkje komme tidlegare enn før i ein eventuell kvartfinale.

1: Danmark og Noreg

2: Frankrike og Sverige

3: Tyskland og Portugal

4: Brasil og Japan

5: Spania og Egypt

6: Argentina og Bahrain

Eitt lag frå kvart nivå blir trekt til kvar gruppe. Dei fire beste nasjonane frå kvar pulje er klare for kvartfinalen.

Trekking av gruppene skjer i april.

(©NPK)