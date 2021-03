Guardiola tviler på «kvadrupel»

sport

Tysdag speler City returkamp i åttedelsfinalen i Meisterligaen mot Borussia Mönchengladbach, der Guardiolas menn er storfavorittar til å gå vidare.

Laget leiar òg Premier League suverent, skal spele finale i ligacupen og er i kvartfinalen i FA-cupen.

– Fire titlar har aldri skjedd før, og eg trur ikkje det kjem til å skje denne sesongen med situasjonen vi har no, sa Guardiola på pressekonferansen på måndag før Gladbach-møtet.

Han viser til at ingen engelske lag har klart å vinne alle dei fire titlane i éin og same sesong. Skotske Celtic gjorde det i 1967.

– Alt vi skal tenkje på, er denne kampen og deretter Everton (FA-cupen laurdag). Eg veit ikkje kva som skjer på slutten av sesongen, men normalt går det ikkje, seier Guardiola og held fram:

– Laget vi har akkurat no er verre enn dei tidlegare, for dei laga har vunne mykje, medan dette ikkje har vunne noko som helst. Vi blir vurderte ut frå trofea vi vinn. Dei tidlegare laga har vunne. Dette laget må bevise at det kan.

(©NPK)