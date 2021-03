Gulljagande Ruud best i Big Air-kvalifiseringa i VM

sport

Ruud oppnådde beste poengsum av alle i kvalifiseringa. I det første forsøket fekk det norske gullhåpet 96 poeng av dommarane.

Det klarte ingen av konkurrentane å matche.

Heimehåpet Alexander Hall vart nest best i den andre kvalifiseringsgruppa med 95,25 poeng. Same poengsum oppnådde svenske Oliwer Magnusson, som var best av alle i kvalifiseringsgruppe éin.

Klar for finale er òg Sebastian Schjerve. Han tok den sjette og siste finaleplassen i Birk Ruuds gruppe. Schjerve fekk poengsummen 91.

Ferdinand Dahl og Christian Nummedal måtte likevel innsjå at finalen går utan dei.

Finalen blir køyrd tysdag.

