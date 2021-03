Korrupsjonsmistenkte Platini må svare for seg igjen

sport

I 2015 starta korrupsjonsballen å rulle for alvor i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). Både Fifa-president Sepp Blatter og Platini, hans antekne etterfølgjer, vart stengde ute frå sporten. Platini måtte gå av som president for Det europeiske fotballforbundet.

No blir Platini ein sentral aktør i to ulike saker i Sveits. Måndag og tysdag må han møte i Bern i ei siste høyring i saka mot han sjølv som handlar om korrupsjon – same sak som stengde han og Blatter ute. Kjernen i saka skal handle om ein mykje omtalt transaksjon mellom på to millionar sveitserfranc frå Blatter til Platini i 2011.

Maktmisbruk

Betalinga skjedde kort tid før Platini lét vere å stille opp som motkandidat til Blatter før Fifas presidentval i 2011. Begge har hevda at det var betaling for konsulentarbeid utført av Platini for Fifa i perioden 1999 til 2022.

Etter dei to dagane i Bern skal Platini flytte seg 80 kilometer aust til Sarnen. Der skal han møte i retten, men då som vitne i ei sak mot noverande Fifa-president Gianni Infantino.

Etter at han vart vald i 2016, med lovnader om å gjenreise Fifas image, vart han mistenkt for å ha misbrukt si makt og stoppe fleire saker i tre hemmelege møte med den tidlegare sveitsiske statsadvokaten i 2016 og 2017.

Fleire saker

Samtidig går det føre seg saker om muting i samband med tildeling av verdsmeisterskapen. Både dei siste som har vore og det kommande i Qatar.

Allereie er ei rekkje høgtståande personar i Fifa og hos dei som sit med TV-rettane dømde for muting og korrupsjon i samband med sal av TV-rettar. Det var òg starten på saka der sveitsisk politi på oppmoding frå FBI arresterte sju Fifa-delegatar i ein rassia i Zürich i 2015.

Amerikanske domstolar har dømt tre av toppane til fleire års fengsel. Ein fjerde har erkjent straffskuld og ventar på straffeutmålinga.

