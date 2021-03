NFF justerer overgangsvindauget – fekk grønt lys av Fifa

sport

Det stadfestar NFF på nettsidene sine måndag.

Det pågåande overgangsvindauget skulle i utgangspunktet vere ope til 7. april, to dagar etter den opphavleg planlagde datoen for seriestart i Eliteserien.

No er det likevel klart at klubbane i toppfotballen i første omgang får kjøpe og selje spelarar fram til 24. mars. Deretter blir vindauget frose, for så å bli gjenopna i ein ny periode frå 17. april til 30. april.

Dermed blir dei siste to vekene av overgangsvindauget flytta, slik at dei blir lagde i forkant av den nye datoen for oppstart av serien.

Eliteseriestarten er no lagd til første helga i mai.

(©NPK)