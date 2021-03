Vebjørn Hoff klar for Rosenborg

sport

Det har dei siste dagane vore spekulert i at Hoff skulle signere for trønderane. Måndag opplyser klubben at overgangen er klar.

Hoff har spelt for Odd i tre år, men gler seg til nye utfordringar.

– Det er veldig kjekt å komme hit, dette er ein stor dag for meg. Då eg høyrde at Rosenborg var interessert, var det ei kjensle av at du vil sleppe alt du har i hendene og gå for det, seier han til nettsidene til klubben.

25-åringen frå Sunnmøre vikarierte litt på stopparplass i fjorårets sesong, men håpar ikkje at det skal bli situasjonen i Rosenborg.

– Eg ser for meg for å spele på midtbanen og trivst både som sentral og indreløpar. Eg håpar vi ikkje kjem i den skvisen vi gjorde i Odd då eg måtte spele stoppar, seier han.

Hoff legg til at han har fått signal om at han kjem til å bli satsa på.

(©NPK)