sport

Det opplyser forbundet i ei Twitter-melding tysdag.

Dermed blir ikkje det som står att av kampar for barn og unge denne sesongen gjennomført.

Avgjerda kjem same dag som nye og strenge koronatiltak vart innførte for fylka Oslo og Viken. Liknande tiltak er òg på trappene for andre kommunar.

Smittesituasjonen tilseier at det neppe blir umogleg å ta opp att kampaktiviteten med det første.

(©NPK)