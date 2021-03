Belgiske klubbar vil ha felles liga med Nederland

sport

Den belgiske serieforeininga seier i ei fråsegn at det på medlemsmøtet på tysdag var «einstemmig støtte for den moglege opprettinga av BeNeLiga».

– Ambisjonen om å gjennomføre prosjekt er basert på respekt for dei sportslege ambisjonane til toppklubbane og behovet for økonomisk stabilitet for resten av proffklubbane, står det.

Det var ifølgje Het Laatste Nieuws fire blanke stemmer, ingen mot.

Pro League aktar å ta ei aktiv rolle i å fremje prosjektet, som ifølgje medieoppslag kan ende med ein toppserie med 10 nederlandske og åtte belgiske klubbar.

Nederlandske klubbar har enno ikkje teke stilling til prosjektet, men fleire av dei største har vore involverte i utgreiingsarbeidet. Det gjeld Ajax, PSV, AZ, Feyenoord, Utrecht og Vitesse.

Den nye ligaen kan tidlegast bli ein realitet i 2025, når dagens TV-kontraktar går ut.

(©NPK)