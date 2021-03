Granåsen-trening skal redde Planica-starten for Granerud

sport

Det opplyser landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

Granerud har vore isolert i VM-byen Oberstdorf heilt sidan han vart koronasjuk under meisterskapen. Onsdag kan han likevel reise heim. Føresetnaden er at han gir frå seg ein negativ virustest tysdag.

Svaret på den kjem tysdag kveld. Skulle han teste negativt, reiser han heim til Trondheim, seier landslagssjef Stöckl.

Etter at innreisereglane i Noreg vart endra førre veke, må Noregs hoppkonge i karantene etter innreisa frå tyske Oberstdorf, sjølv om han har vore koronasmitta.

Avhengig av å få trene

Granerud har tidlegare sagt til NTB at han er avhengig av å få trena medan han er i innreisekarantene dersom det skal vere aktuelt å hoppe i Planica neste veke.

– Planica er ei stor og skummel bakke, så eg vil berre hoppe så lenge eg har fått trena litt på førehand, sa Granerud og la til:

– Det freistar ikkje veldig å gå rett til Planica etter fjorten dagar som sofagris.

Tysdag stadfestar Stöckl at det vil la seg gjere å finne rom for hopptrening før Granerud skal kaste seg utfor hoppkanten i Planica.

– Halvor reiser heim onsdag, og skal byrje opptrening i Granåsen medan han er i innreisekarantene, seier austerrikaren.

Landslagssjefen legg til at smittevernprotokollen opnar for at utøvarar som er i innreisekarantene kan trene som normalt åleine.

Blir med uansett

Det betyr at så lenge Granerud føler seg bra, blir han å sjå i monsterbakken i Planica om drygt ei veke, stadfestar Stöckl.

Om ikkje Granerud føler seg klar til konkurranse, blir han uansett med til Slovenia som tilskodar. Der skal han løfte trofeet som bevis på at han er vinnar av verdscupen samanlagt.

Granerud har vunne elleve verdscuprenn denne sesongen og kan krone sesongen med nye topp-plasseringar i Slovenia.

Det skal hoppast tre individuelle renn og éin lagkonkurranse i Planica.

(©NPK)