Klæbo om NM-avlysinga: – Fornuftig avgjerd

Frykta for smittespreiing gjorde at kommuneleiinga tysdag vedtok å avlyse den lenge planlagde NM-veka. Ved sida av langrenn skulle det òg ha vore konkurransar i kombinert, skiskyting, curling og hundekøyring.

– Eg synest det er ei fornuftig avgjerd å avlyse NM del 2. I den situasjonen Noreg er i no, er det viktig at vi ligg ekstra lågt og ikkje skaper unødvendige smittesituasjonar, seier Klæbo til NTB via pappa og manager Haakon Klæbo.

Klæbo var tysdag ute på treningstur, men han får ikkje brukt treninga i NM del 2 i Granåsen slik han fekk i NM del 1 tidlegare i vinter.

– Det er jo leitt at avlysinga skjer i året der Byåsen feirar hundreårsjubileet sitt. Klubben har brukt mykje tid på å førebu denne meisterskapen, men vi må alle gjere vårt for å stoppe denne pandemien, heiter det frå den ferske triple verdsmeisteren frå VM i Oberstdorf.

