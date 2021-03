Löw vil ikkje flytte VM-kvalifiseringskampar utanlands

sport

– Eg har snakka med forbundsleiinga, og vi er samde om at vi ikkje vil flytte kampane til Budapest eller andre stader, for det ville ikkje gi mykje meining, sa Löw tysdag til RTL.

Fleire meisterligakampar mellom tyske og engelske lag er flytta nettopp til Budapest for å unngå å bli ramma av tyske restriksjonar på reisande frå Storbritannia. Mellom anna gjekk begge kampane mellom RB Leipzig og Liverpool der.

– Vi ser at det er smittetrykk på til dømes 50 (per 100.000) i Leipzig og kanskje 100 i Liverpool, og så reiser dei til Budapest, der det er 400. Det er bortanfor all logikk, sa Löw.

Tyskland tek imot Island 25. mars og Nord-Makedonia 31. mars, med ein bortekamp mot Romania innimellom.

– Vi speler definitivt heimekampane i Tyskland, sa han.

Det betyr at han må greie seg utan Premier League-spelarane Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger, Bernd Leno og Ilkay Gündogan.

(©NPK)