Mørk lever med høg risiko: – Så er det truleg slutt

Mørk skal etter planen berre ta straffekast i OL-kvalifiseringskampane mot Montenegro (fredag) og Romania (laurdag).

– Eg er veldig glad for at Thorir vil ha meg med. Eg kjem til å ta denne jobben veldig seriøst og førebu meg godt. Eg var ikkje vond å be, seier Mørk til NTB om den spesielle rolla ho kallar «uvand».

Handballstjerna seier òg at ho truleg «er to veker frå å vere i full kampform» etter skaden ho pådrog seg tidlegare i vinter.

OL er eit stort mål for henne. – Vi har venta lenge sidan Rio, og ikkje noko ville gledd meg meir enn å ta eit OL-gull. Eg håpar vi får sjansen i sommar.

Mørk veit at skadehistorikken hennar er brutal og at ho kanskje ikkje toler ein ny alvorleg smell i kneet.

– Skulle det gå gale ein gong til, så er det truleg slutt, men eg er ikkje redd. Det er ikkje noko alternativ for meg å reserve meg på banen, seier ho.

Nedbroten

Mørk har vore gjennom ti inngrep i knea så langt i karrieren. Ho fyller 30 år 5. april og er ein veteran på landslaget.

– Eg forventar at vi møter balkankrigarar som spelar intensivt og tøft i forsvar, seier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB om den kommande kampen mot Montenegro.

– Vi skal leggje igjen alt vi kan på parketten for å komme til OL, legg islendingen til.

– Ho er ein sikker straffeskyttar, kanskje den beste. Det vil nok vere det ho bidreg mest med ute på banen, seier Hergeirsson om Mørk.

For snart fem år sidan tapte Noreg semifinalen mot Russland i Rio de Janeiro-leikane. Etterpå rann tårene i så strie straumar at landslagssjefen vart irritert.

Ute av spel

Mørk var skadd då det vart norsk OL-gull i 2012. 2008-leikane vart òg vunne av Noreg, men det var for tidleg for Mørk.

Noreg møter òg Romania laurdag. Søndag blir det heile runda av når rumenarane møter Montenegro. Då kan det norske laget sitje i flyet på veg heim.

Dei to andre kval-turneringane ser slik ut, også her får dei to beste OL-billett:

* Spania (vert), Sverige og Argentina.

* Russland, Serbia, Ungarn (vert) og Kina.

Det deltek tolv nasjonar for begge kjønn i OL-handballen, i to grupper a seks lag. Dei fire beste i kvar pulje kvalifiserer seg til kvartfinalen.

