Mjøndalen låner ut midtbanespelar til islandsk klubb

Det stadfestar eliteserieklubben på nettsidene sine tysdag.

Thorhallsson kom til Mjøndalen før 2019-sesongen. Førre sesong vart det til saman tolv kampar i Eliteserien. No ønskjer han å komme nærare familien i heimlandet.

– Dagur har hatt eit ønske om å reise til Island for å vere nærare sine, og det har vi forståing for. Spel i den islandske toppdivisjonen gir eit godt sportsleg utbytte for Dagur, og det er viktig for han på det stadiet han er i karrieren sin no å faktisk spele fotball, seier den sportslege leiaren i Mjøndalen, André Nevstad.

Fylkir vart nummer seks i den islandske toppdivisjonen i 2020.

Utlånet gjeld i første omgang ut 2021.

