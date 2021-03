Mot treningsnekt òg for Haugesund og Avaldsnes

sport

Det er Tysvær kommune som tysdag opplyser at Helse- og omsorgsdepartementet vil ta stilling til oppmodinga frå dei seks kommunane på Haugalandet i Rogaland om å gå til tiltaksnivå A.

Blir ønsket innvilga, vil i så fall toppidretten i området få treningsnekt. Det rammar mellom anna fotballklubben FK Haugesund og toppserieklubben Avaldsnes.

«Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater», heiter i formuleringa som omfattar idretten under tiltaksnivå 5A.

Ei rekkje toppklubbar vart frå tysdag pålagde treningsnekt som følgje av at også kommunane i Viken forsterka koronatiltaka sine. Det ramma Strømsgodset, Mjøndalen, Stabæk, Sarpsborg og Lillestrøm i eliteserien, og dessutan LSK Kvinner, Kolbotn og Stabæk på øvste nivå for kvinner.

Sandefjord kommune har òg varsla at han vil gå til tiltaksnivå A. Dermed vil òg Sandefjords eliteserielag miste moglegheita til å trene felles i tida som kjem.

