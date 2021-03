Stadfesta: Zlatan gjer comeback på det svenske landslaget

sport

Dermed er det duka for landslagscomeback for det svenske veteranspissen.

39 år gamle Ibrahimovic gav seg på landslaget med 116 landskampar og 62 mål for snart fem år sidan etter EM i Frankrike.

Sidan har han snakka seg inn i diskusjonen, og heilt sidan november i fjor har han vore den store snakkisen i Sverige.

Ubekrefta rykte har sagt at Ibrahimovic skulle vere inne i landslagssjef Janne Anderssons bruttotropp, og tysdag kom stadfestinga på at Milan-proffen er aktuell for spel.

Sverige møter Georgia, Kosovo og Estland på den kommande landslagssamlinga.

Med til historia høyrer det at Ibrahimovic akkurat no slit med ein mindre skade.

39-åringen har tidlegare uttalt seg kritisk om landslagsleiinga. Nyleg reinsa likevel han og landslagssjef Andersson lufta under eit møte i Italia.

Det bana veg for det som blir eit særs imøtesett landslagscomeback. Speler måltjuven mot Georgia neste torsdag blir han den eldste spelaren som nokon gong har spelt for Sverige. Ibrahimovic vil då vere 39 år, fem månader og 23 dagar.

Ingen har skåra fleire landsslagsmål for blågult enn han.

