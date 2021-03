Treningsstopp for toppklubbane i Viken: – Veldig overraskande og skuffande

sport

«Nedenstående gjelder for alle klubber i Viken fylke. Myndighetene innfører det høyeste tiltaksnivået, tiltaksnivå A, i Viken fylke fra og med midnatt mandag 15. mars. Det betyr at all toppidrett i fylket stenges ned. De nye restriksjonene er innført uten noen form for forvarsel. Situasjonen er alvorlig, og NFF vil føre tett dialog med NIF og myndighetene om veien videre» står det i ein e-post frå NFF, skriv Romerikes Blad.

Dagleg leiar i Ull/Kisa, Andreas Aalbu, reagerer på meldinga.

– Vi er veldig overraska. Spelarar våre har levd i kohort i lang tid utan eit einaste smittetilfelle, så det er skuffande at dei ikkje kan trene, medan lag i Oslo kan. Vi må berre stelle oss til dei beskjedane vi får, men vi reknar med at vi får meir informasjon i morgon, sa Aalbu til RB seint måndag kveld.

– Med i dugnaden

Tiltaka som er innførte i Viken måndag, gjeld fram til 11. april. Det er ikkje opplyst noko anna enn at toppidretten òg må stelle seg til den datoen.

Sesongstarten i Eliteserien er utsett til 2. mai.

– Det viktigaste er at vi får i gang treningskampar 2. påskedag, sa konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn til NTB måndag.

No ser det akkurat no vanskeleg ut for klubbane i Viken fylke.

– Problema våre er små i den store samanhengen. Fotballen har vist at vi kan navigere veldig bra, men no er vi med i den dugnaden og tilpassar oss det, seier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg til VG.

Vurderer ikkje utanlandstur

Bodø/Glimt er i Spania på treningsleir. Det same er Molde, men det har vore på grunn av europaligaoppgjera mot Granada. Returoppgjeret går i Budapest til torsdag. Sarpsborg har ikkje vurdert utanlandstur.

– Nei. Alt som ikkje er strengt nødvendig, blir rådd mot, og det er viktig at dersom fotballen byrjar å reise, må det vere i takt med resten av samfunnet, seier Berntsen.

I Mjøndalen, som også er ramma av dei nye tiltaka, er vurderinga den same:

– Nei, unødvendig utanlandstur er sterkt rådd mot, så per no er ikkje det aktuelt for oss, fastslår Mjøndalen-trenar Vegard Hansen.

(©NPK)