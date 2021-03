Carlsen semifinaleklar – måtte kjempe trass pangstart

sport

Han måtte i dagens tredje parti kjempe seg tilbake frå ei nesten tapt stilling, og då partiet enda med patt etter 71 trekk var semifinalebilletten i hamn. Torsdag og fredag møter han Jan Nepomnijasjtsjij i kamp om finaleplass i Magnus Carlsen Invitational.

– Eg vart spelt ut på eit tidspunkt, og partiet var eigentleg tapt, men på ein eller annan måte greidde eg å komme meg ut av det, sa han til Chess24.

Etter å ha utklassa Aronian første dag sa Carlsen at første parti onsdag ville vere nøkkelen til å unngå problema han ofte har møtt 2. dag av utslagskampar. Han imponerte stort då han vann det med svarte brikker.

Aronian kom godt førebudd med ein plan om å skape kaos på brettet og lure Carlsen ut på tynn is. Etter 11 trekk tok den norske verdsmeisteren ein tenkjepause på over fem minutt, og den brukte han godt då han la ein plan for å handtere situasjonen.

Etter 42 trekk innkasserte han sigeren som betydde at han berre trong eitt poeng til for å vere semifinaleklar. Det ordna han med to remis.

