Eliteseriesesongen i ishockey blir avblåst – Frisk Asker er seriemeister

sport

Avgjerda om at resten av grunnserien ikkje blir fullført, og at det heller ikkje blir noko sluttspel, vart teken onsdag.

Avslutninga av sesongen kjem mellom anna som ei følgje av dei nye og strenge koronatiltaka som er innførte for mellom anna kommunane i Viken. Dei påverkar fleire klubbar i toppdivisjonen.

Også eliteserien for kvinner og 1. divisjon for menn blir avslutta.

– Først og fremst har vi prøvd veldig lenge på mange måtar for å halde det gåande både trenings- og spelemessig. No er vi på overtid av overtida når det gjeld talet på speledatoar for å få gjennomført noko som er i nærleiken av å vere sportsleg ansvarleg og fysisk forsvarleg, seier assisterande generalsekretær Kristoffer Holm til NTB.

Ambivalent

Han peikar vidare på at mange spelarar er på kontraktar som går ut ved utgangen av april. I tillegg er fleire ishallar i ferd med å stengje for sommaren, og på toppen kjem forbodet mot treningar for toppidretten i Viken.

– Det gjer at vi ikkje lenger har høve til å halde det gåande, seier Holm.

Hockeytoppen understrekar at avgjerda på tysdag ikkje vart teken med lett hjarte.

– Det er ambivalent. Det er ikkje sånn at vi føler noko lette for å ha teke ho, seier han.

Avgjerda betyr samtidig at Frisk Asker er seriemeister, sjølv om Storhamar akkurat no ligg føre på tabellen. Slutt-tabellen blir rangert ut frå forholdet mellom talet på oppnådde poeng eit lag har, set opp mot talet på poeng som var mogleg å oppnå, uttrykt i prosent.

Der er Frisk føre.

Klubbane samde

Det har ikkje vore spelt kampar i Eliteserien i ishockey sidan i byrjinga av januar.

– Vi har hatt god dialog med klubbane i forkant av denne avgjerda, og vi opplever at det er semje om at dette er det einaste rette slik situasjonen har utvikla seg, seier generalsekretær Ottar Eide.

Førstkommande måndag vil forbundsstyret ta stilling til korleis opp- og nedrykk mellom Eliteserien for menn og 1. divisjon skal gjennomførast.

Det har tidlegare versert fleire datoar og forenkla spillformat for korleis eliteseriesesongen kunne ha vorte fullført. Forbundsleiinga har samtidig vore tydeleg på at sluttspelet må fullførast innan utgangen av april.

VM i ishockey startar 21. mai, og landslagsspelarane må ha ein periode med oppkøyring i forkant av det.

