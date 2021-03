NFF går inn for strengare tiltak i toppfotballen

sport

– Dette er definitivt den strengaste protokollen vi har produsert, seier Magnus Myntevik, Brann-lege og sentral i arbeidet med NFFs smittevernprotokoll, til VG.

Den oppdaterte protokollen inneheld mellom anna krav om to hurtigtestar i veka for spelarar og andre i kohorten, ingen bruk av garderobar og bruk av munnbind når ein ikkje trenar.

Det kan òg bli innført hurtigtestar i samband med kampar når det startar opp. Protokollen gjeld for alle klubbane i Eliteserien, Toppserien, førstedivisjon menn og kvinner og 2. divisjon menn.

– Vi håpar at vi gjennom veka får justert det slik at toppfotballen som yrkesgruppe får rulle og gå under alle smittenivå, men innanfor skjerpa krav i protokollen vår. Lokal tilnærming fungerer ikkje i toppfotballen, som handlar om fair play i ein nasjonal konkurranse, seier Lise Klaveness, elitedirektør i NFF.

I toppfotballen er det mange lag som blir ramma av den nyleg innførte treningsstansen. Det gjeld åtte eliteserielag og tre 1.-divisjonslag for menn, og dessutan fire toppserie- og to 1.-divisjonsklubbar for kvinner.

(©NPK)