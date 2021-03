NM i skiskyting er avlyst

sport

Skiskyttarane sitt NM skulle i utgangspunkt ha vore ein del av NM-veka i Trondheim neste veke. Den valde Trondheim kommune å avlyse tysdag av frykt for smittespreiing.

Skiskyttarforbundet valde deretter å sjå seg om etter alternativ for likevel å få gjennomført NM, men landa på at arrangementet blir avlyst.

– Det er sjølvsagt med tungt hjarte vi vel å avlyse årets noregsmeisterskap. Vi har samtidig forståing for at det må bli slik, og Skiskytterforbundet har gjennom heile pandemien vore tydelege på at vi støttar dugnaden om å kjempe mot smitten, seier president i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten.

– No jobbar forbundet med å sjå på alternativ til konkurransar på sommarhalvåret. Vi veit at det er mange som gler seg til å konkurrere, legg han til.

