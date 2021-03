Nederlendarar med negativ koronatest får sjå VM-kvalifisering

sport

Kampen blir spelt i Amsterdam 27. mars, og alle som blir sleppte inn må dokumentere at dei har teke koronatest med negativt resultat og elles vere heilt friske.

Forsøket blir gjennomført for å sjå om det kan vere forsvarleg å opne for eit avgrensa tal tilskodarar på stadion trass i omfattande smitte av koronaviruset. Enkelte tilskodarar vil òg sleppe å bruke munnbind.

Det er den nederlandske regjeringa og fotballforbundet i landet (KNVB) som i fellesskap står bak eksperimentet, der ein vil undersøkje kor mange kontaktsituasjonar som oppstår under eit slikt arrangement.

– Dette er eit bra forsøk der vi kan sjå om det snart kan komme tilskodarar tilbake på stadion, seier generalsekretær Gijs de Jong i KNVB.

Tilskodarane vil bli delte inn i ulike seksjonar på Johan Cruyff-arenaen i Amsterdam.

Førre månad hadde nederlendarane eit liknande forsøk med rundt 1300 tilskodarar på kampar i lågare divisjonar.

Nederland er òg eitt av vertslanda under det planlagde EM-sluttspelet i sommar. Derfor kan òg forsøket bane vegen for tilskodarar under sluttspelet.

