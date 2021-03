Seriestarten i fare etter treningsnekt for eliteserieklubbar

sport

Det stadfestar generalsekretær Pål Bjerketvedt i ei melding til NTB onsdag.

Han opplyser at NFF har fått stadfesta at dei nye og strenge tiltaka for kommunane i Viken betyr full stans i den organiserte treningsaktiviteten for toppfotballen.

«Det var stor usikkerhet rundt om nedstengningen i Viken mandag kveld også omfattet trening i toppfotballen, budskapet til idretten kom uten noen forhåndsvarsel. Trening er inkludert, det bekreftet helsemyndighetene i går», skriv Bjerketvedt.

Varigheita av tiltaka gjer at det er stor uvisse rundt når Eliteserien kan komme i gang.

«Dette er et vedtak som varer til 11. april. Vi har nettopp besluttet utsettelse av seriestart til 1./2. mai. Med dette vedtaket er også ny dato i fare», skriv NFF-toppen.

Også sju kommunar på Haugalandet og seks i Vestfold er omfatta av nye strenge koronatiltak. Det betyr at også Sandefjord og Haugesund har treningsnekt i tida som kjem.

(©NPK)