To Vålerenga-spelarar smitta av korona

Det opplyser klubben på nettsidene sine onsdag.

«Symptomene oppsto, og testane ble gjort over to døgn etter at de sist var med laget», skriv klubben.

Vidare heiter det at heile troppen til Oslo-klubben førebels ikkje er ramma av situasjonen. Dei to smitta spelarane skal ha vore til stades på ei mindre gruppetrening, og dei andre som var involvert der blir rekna som nærkontaktar. Desse er testa.

Førebels har alle dei aktuelle personane avlagt negativ test.

«Til tross for at dette ikke gjelder hele troppen, har vi allikevel besluttet å ta samtlige spillere ut av trening en periode», skriv klubben.

