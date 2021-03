Fluorforbodet i det blå – testar gav nedslåande resultat

sport

Det er gått nesten halvtanna år sidan Det internasjonale skiforbundet (FIS) vedtok å forby fluorprodukt i skismurning, men framleis har ein ikkje klart å lage eit testapparat som er nøyaktig nok.

Atle Skårdal sit i spesialistgruppa i FIS som jobbar med ei løysing. Han seier til Dagbladet at målet framleis er å ha regelverk og testsystem på plass til neste sesong, men erkjenner at det er ein stor jobb som skal gjerast.

Det vart gjennomført testar under verdscupen i langrenn i svenske Falun i januar, og dei var ikkje vellykka.

– Det var ikkje bra nok. Dei testane vi gjorde der viste at vi har eit godt stykke igjen å gå, seier Skårdal.

Han meiner at FIS har gjort viktige framsteg sidan Falun, men uvissa rår. Renndirektøren i forbundet for langrenn, Pierre Mignerey, svarer dette på korleis dei feilslåtte Falun-testane påverkar innføringa av forbodet.

– Eg har verkeleg inga aning.

Ved sesongstarten i fjor måtte forbodet utsetjast i eit år. Smørjesjef i det norske langrennslandslaget, Stein Olav Snesrud, sa tidlegare i veka at han fryktar at det same skjer føre 2021/22-sesongen.

– Dei seier at dei garanterer at dette ikkje vil bli implementert før det fungerer hundre prosent. Dei må gi seg sjølv meir tid for å jobbe med det, sa Snesrud til NRK.

På spørsmål om han trur det kan implementerast til sesongstarten i november 2021, svarer smørjesjefen:

– Det trur eg slett ikkje.

