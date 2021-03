Gladmelding for Löw: PL-spelarar er tilgjengelege

sport

Dei lokale helsestyresmaktene i Duisburg i Tyskland har gått med på at spelarar frå Premier League slepp innreisekarantene når dei skal på landslagssamlinga seinare i mars.

Spelarane slepp karantene ved innreise ved at unntaket for innreise på grunn av arbeid òg no gjeld fotballspelarar. Vilkåret er at dei ikkje har kontakt med utanforståande. Elles er det 14 dagars karantene ved innreise frå Storbritannia.

Tyskland skal møte Island, Romania og Makedonia i landslagsperioden. Kampane mot Island og Makedonia skal spelast i Duisburg.

(©NPK)