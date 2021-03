Hergeirsson om handballstansen i Noreg: – La oss håpe vi er inne i den siste dugnaden

sport

Alt seriespel i toppidretten har sått på vent sidan 18. januar. Nyleg fekk ei rekkje klubbar treningsnekt då tiltaka i Viken, og seinare andre regionar, vart skjerpa til høgaste nivå.

Ei avlysing av handballseriane kan bli vedteken neste veke. I så fall vil viktige profilar på kvinnelandslaget ha svært få klubbkampar bak seg før ei eventuell oppkøyring til sommar-OL i Tokyo.

– Det er klart at det ikkje er bra for utviklinga at det ikkje er konkurranse over lang tid. Det er konkurranse alle trenar mot, anten du er toppspelar eller ungdomsspelar. Kampar og motivasjonen dei gir, er gulrota, seier Hergeirsson til NTB på eit digital pressetreff frå Podgorica i Montenegro.

– La oss håpe vi er inne i den siste dugnaden, og at det går betre om ikkje så mange veker og månader, legg han til.

Hergeirsson har med seg sju spelarar frå norsk klubbhandball i troppen til OL-kvalifiseringskampane mot Montenegro fredag og Romania laurdag. Seks av dei har tilhald i Vipers Kristiansand.

Desse har i to månader berre konkurrert gjennom Champions League, medan Camilla Herrem i Sola har gått heilt utan teljande klubbkampar.

Dei to beste i kvar kvalifiseringspulje får OL-plass. Norsk kvinnehandball har med eitt unntak (2004) delteke i alle sommarleikar sidan gjennombrotet på midten av 1980-talet.

