Nepomnjasjtsjij tok første stikk mot Carlsen i semifinalen

sport

Russaren tok ein knallsterk siger med svarte brikker etter at Carlsen innleiingsvis såg ut til å ha ei svært lovande stilling. Den norske verdsmeisteren verka skaka, og han fann ingen veg tilbake i duellen då motstandaren greitt sikra remis i dagens siste parti.

Med siger første dag treng Nepomnjasjtsjij berre to poeng på fire hurtigsjakkparti fredag for å innkassere finaleplass. Om Carlsen slår tilbake med siger, fell avgjerda i omspel med lynsjakk (to parti) og eventuelt armageddon.

Det vart remis i dei to første partia mellom Carlsen og Nepomnjasjtsjij, og i det første gav Carlsen frå seg dagens beste sigerssjanse.

I den andre semifinalen leiar Anish Giri 1–0 etter første dag mot Wesley So, sjølv om han tapte det første partiet. Nederlendaren imponerte då han slo tilbake og vann dei to siste.

(©NPK)