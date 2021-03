Rangers med kalassiger etter vill midtperiode

sport

Det vart ein utruleg kveld for den svenske Rangers-stjerna Mika Zibanejad og lagkameratane hans.

Zibanejad skåra tre mål og bidrog med tre målgivande pasningar i éin og same periode, og det er tangering av den 42 år gamle rekorden til Bryan Trottier. Den vart faktisk sett i ein kamp mot Rangers for byrivalen New York Islanders.

Rangers leidde komfortabelt 2–0 etter første periode onsdag, før det vart fullstendig Zibanejad-show i den andre. Han serverte Pavel Butsjnevitsj to gonger og Jacob Trouba éin gong før han sjølv skåra dei tre neste måla på ti minutt og ti sekund.

– Det er klart at det er vedunderleg å få ein slik kamp, men det er først og fremst ein veldig fin lagsiger, sa Zibanejad på pressekonferansen etter kampen.

Han har slite med poengplukkinga denne sesongen, men onsdag losna det ordentleg både for han og fleire av lagkameratane. Butsjnevitsj noterte seg for fire poeng, men måtte tole at Zibanejad stal overskriftene.

– Det var surrealistisk, seier Rangers-målvakt Aleksandar Gejorgjev, som sjølv stoppa alle dei 26 skota til Flyers.

– Eg prøvde sjølvsagt å fokusere på å gjere jobben min, men eg kunne ikkje oversjå kor utruleg gutane spelte, legg han til.

Filip Chytil fekk æra av å skåre 9-0-målet heilt på tampen av midtperioden. For Flyers-spelarane stoppa audmjukinga heldigvis der.

– Det er ingen tvil om at vi ikkje var bra. Vi klarte ikkje å forsvare oss, og vi fekk ikkje i gang spelet. Vi vart verkeleg latterleggjorde, sa Flyers-trenar Alain Vigneault, som sjølv var trenar i Rangers frå 2013 til 2018, då Mats Zuccarello spelte der.

