Wimbledon går som planlagt – førebudd på omfattande restriksjonar

sport

Det vil ikkje bli noko av Wimbledons berømte køar denne sommaren, opplyste arrangøren All England Club torsdag. Turneringa som vart avlyst i fjor sommar på grunn av koronapandemien vil truleg gå som planlagt denne gongen, men med avgrensa tilgang for publikum.

Wimbledon er kjent for sine mange og lange køar av folk som gjerne ligg i telt fleire dagar i førevegen for å sikre seg billettar til kampane. Slik blir det ikkje denne gongen.

Dei vil heller ikkje tillate vidaresal av billettar innanfor gjerda i Wimbledon-anlegget.

– Både køane og vidaresalet av billettar er kjære og viktige Wimbledon-tradisjonar, og vi ser fram til at det igjen vil bli tillate i 2022, heiter det i ei pressemelding frå arrangørane.

– I tråd med vegvalet til britiske styresmakter er vi forsiktig optimistiske for at turneringa vil spele ei viktig rolle framover, no som nasjonen byrjar å komme tilbake til det normale.

Arrangørane jobbar med utgangspunkt i at eit visst tal tilskodarar vil bli tillate, men ein er førebudd på å etterkomme tilrådingane med sosial distanse som vil komme i juni og juli.

Alle som hadde kjøpt billettar til turneringa i fjor vil få moglegheita til å sikre seg dei same billettane til turneringa for neste år.

(©NPK)