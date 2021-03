Bullen tapte kvartfinalen i OL-kvalifiseringa

sport

Dermed må den norske brytaren ut i ny kvalifisering seinare fredag.

Bullen har framleis eit håp om å sikre seg billett til sommarleikane i Tokyo.

Lagvenninna Iselin Solheim er på si side klar for kvartfinale i Budapest. Ho brukte litt over to og eitt halvt minutt på å slå italienske Eleni Pjollaj på fall i sin første kamp fredag. Solheim leidde òg 4–2 på poeng.

Ho møter russiske Natalja Vorobjova i kvartfinalen.

Ein må ta seg til finalane for å sikre seg ein OL-plass. Laurdag skal Stig-André Berge (60 kilo), Morten Thoresen (67) og Per Anders Kure (77) i aksjon i Ungarn.

OL-toget er likevel ikkje gått for dei norske brytarane som måtte ryke ut før finalen. Det er ei ny OL-kvalifisering i Bulgaria i mai.

Felix Baldauf og Oskar Marvik har testa positivt for koronaviruset. Det sette ein stoppar for deltakinga i Budapest.

(©NPK)