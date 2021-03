Europaligaen: Solskjær og United møter Moldes overmenn i kvartfinalen

sport

Det vart klart då kvartfinalane og semifinalane i turneringa vart trekte i hovudkvarteret til det europeiske fotballforbundet i sveitsiske Nyon fredag.

Kvartfinalane blir spelte slik: Granada – Manchester United, Arsenal – Slavia Praha, Ajax – Roma, Dinamo Zagreb – Villarreal.

Torsdag sikra United avansementet frå åttedelsfinalen med 1-0-siger over Milan i returkampen mot den italienske storklubben. Paul Pogbas skåring tre minutt ut i annan omgang sørgde for at United vann duellen 2–1 over to kampar.

Pogba vart bytt inn ved pause for ein skadd Marcus Rashford.

Granada gjekk til kvartfinale på kostnad av Molde. Den spanske klubben vann dobbeltkampen 3–2 samanlagt. Molde yppa seg i returkampen, men 2-1-sigeren heldt ikkje.

To tittelsjansar

No har Ole Gunnar Solskjær moglegheita til å kontakte dei gamle vennene sine i Molde for å innhente informasjon om Uniteds neste motstandar i turneringa.

Dersom United slå Granada og spelar seg vidare til semifinalen, ventar vinnaren av kvartfinalen mellom Ajax og Roma.

Europaligaen synest å vere er den eine av to realistiske tittelsjansar for Solskjær og United denne sesongen. Søndag er det kvartfinale i den heimlege FA-cupen mot Leicester.

I Premier League synest byrival Manchester City å ha festa eit jerngrep på tittelkampen.

Ødegaard mot Praha

For Martin Ødegaard og Arsenal vart Slavia Praha motstandar i kvartfinalen i Europaligaen. London-klubben slo ut Olympiakos førre runde.

Dersom det blir semifinalespel skal Ødegaard og lagkameratane ut mot anten kroatiske Dinamo Zagreb eller spanske Villarreal.

Dinamo Zagreb slo overraskande Tottenham 3–2 samanlagt i åttedelsfinalen etter å ha lege under 0–2 før returmøtet på torsdag. No ventar altså Villarreal.

Kvartfinalane i Europaligaen blir spelte 8. og 15. april. Semifinalane går 29. april og 6. mai.

Finalen blir spelt i Sevilla 26. mai.

(©NPK)