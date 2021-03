Gerrard skulda motspelar for rasisme – Uefa startar etterforsking

sport

Ifølgje den tidlegare Liverpool-kapteinen vart Glen Kamara utsett for rasisme i oppgjeret som enda med 0-2-tap og exit for Rangers mot Slavia Praha.

– Han fortalde meg at det vart sagt rasistiske ting til han. Eg kjenner Glen, og eg stoler 100 prosent på han. Dette er verkeleg skuffande. Eg blir sur, sa Gerrard.

25 år gamle Kamara er finsk A-landslagsspelar og har vore i skotsk fotball sidan 2017. Dei to siste åra han spelt for Rangers.

Avviser påstandane

Gerrard vil at fotballstyresmaktene ser på saka.

– No er det opp til Uefa (Det europeiske fotballforbundet). Eg håpar at det ikkje blir feia under teppet, sa Rangers-sjefen.

Slavia Praha tek skarpt avstand frå rasismeskuldingane. Den tsjekkiske klubben skriv på nettsidene sine at skuldingane mot Ondrej Kudela er «motbydelige».

«Slavia er ein internasjonal klubb basert på respekt for våre motstandere og for alle folk og kulturer», heiter det.

Der blir det òg hevda at Kudela vart overfallen av Kamara og at det vart slått med knyttneve mot hovudet hans i spelartunnelen. Tsjekkarane opplyser at Gerrard vart vitne til det heile.

«Sjølv Uefas representant var sjokkert over oppførselen», skriv Slavia Praha.

Startar etterforsking

Fredag stadfestar Uefa at det er innleidd etterforsking i saka.

«Uefa kjenner til ein hendelse som skjedde i tunnelen etter kampen, og som involverte noen spillere frå begge lag,» heiter det.

«Vi venter videre på rapporter frå dommerne før vi kommenterer ytterligere.»

Skotsk politi opplyser at dei ikkje har fått inn nokon meldingar etter kampen.

Rangers rauk ut 1–3 samanlagt i åttedelsfinalen i Europaligaen. Vertane fekk torsdag to spelarar utviste på kort tid etter pause. Klubben vart nyleg skotsk seriemeister for første gong på ti år.

