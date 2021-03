Manchester City neste meisterliga-utfordring for Haaland

sport

Det vart utfallet då kvartfinalane og semifinalane i turneringa vart trekte i hovudkvarteret til det europeiske fotballforbundet i sveitsiske Nyon fredag.

Kvartfinalane blir spelte slik: Manchester City-Borussia Dortmund, Porto-Chelsea, Bayern München-Paris Saint-Germain, Real Madrid-Liverpool.

Dersom Haaland og Dortmund skulle slå ut Manchester City, ventar vinnaren av kvartfinalen mellom Bayern München og PSG i semifinalen.

Haaland er toppskårar i årets turnering med ti skåringar. PSG-stjerna Kylian Mbappé følgjer nærast med seks. Det har òg Mbappe-lagkamerat Neymar, Chelseas Olivier Giroud og Juventus-spissen Álvaro Morata.

Det norske angrepsesset har skåra 31 mål på 30 kampar for Dortmund i alle turneringar denne sesongen. Det gjer han til ein av Europas heitaste spissar.

Med til historia høyrer det òg at han allereie har sett fleire meisterligarekordar. Mellom anna vart han den raskaste til å skåre 20 meisterligamål. Det klarte han på 14 kampar. Den tidlegare rekorden hadde Harry Kane med 24 kampar.

Liverpool sikra seg plass i kvartfinalen ved å slå Alexander Sørloth og Leipzig 4–0 over to åttedelsfinalar. No blir altså Real Madrid neste utfordring.

For Jürgen Klopps menn ser Meisterligaen ut til å bli særs viktig i tida som kjem. Tyskaren har sjølv erkjent at siger synest å vere den mest sannsynlege vegen inn i turneringa i neste sesong.

Liverpool er akkurat no på etterskot i kampen om ein plass blant dei fire beste i Premier League denne sesongen.

(©NPK)