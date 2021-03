NBA-klubb vaksinerer spelarar og støtteapparat

sport

Personar i klubben blir vaksinerte mot koronaviruset utan å snike i køen. Det er dei lokale reglane i delstaten Georgia som tillèt at dei kan byrje med vaksinasjon i klubben.

Frå før har NBA-kollega New Orleans Pelicans vaksinert spelarane sine.

Hawks opplyser at det er på grunn av at vaksinane blir meir tilgjengelege at dei fekk moglegheita til å byrje på vaksinasjon.

«Vaksinenes tilgjengelighet blir større, og vi vil benytte vår plattform og innflytelse til å oppfordre og opplyse om viktigheten av å motta covid-19-vaksinen», heiter det.

Hawks slo natt til fredag Oklahoma City Thunder 116-93, og ligg akkurat no på femteplass i den austlege avdelinga i NBA.

