Reitan heva seg etter tung opningsrunde

Nordmann er no eitt slag under par etter to rundar. Det er uvisst om det gir vidare spel i turneringa.

På runden på fredag vart det seks birdiar, to bogeyar og ein dobbeltbogey. På resten av hola vart det par.

Reitan varta opp med fire birdiar på rad etter ein dobbeltbogey på hol seks.

Cuten er førebels på to slag under par. Det betyr at nordmannen treng hjelp frå konkurrentane sine om han skal kvalifisere seg for spel resten av helga.

Finske Kalle Samooja leier turneringa med elleve slag under par etter to rundar.

