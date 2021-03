Tottenham-målvakt beklagar etter blemme i sosiale medium

sport

Tottenham leidde 2–0 frå første oppgjer mot Dinamo Zagreb, men klarte å rote det bort og tapte 3–0 i returkampen etter ekstraomgangar torsdag.

I etterkant av tapet vart det kluss i sosiale medium for målvaktveteranen. Han seier no ifølgje Sky Sports at det var ein medlem av staben hans som med uhell sende ut den aktuelle meldinga.

På biletet som vart sendt ut skal det ha stått «jobben er gjort», og mange spurs-fans reagerte på det. No kjem Hart med ei forklaring.

– Eg har akkurat fått beskjed om at det var ein som trudde at vi vann 3-0, uttalte han fredag.

– Så dumt som det høyrest ut, så er det sant, sa han.

Hart la vidare til at det er openbert at meldinga ikkje kom frå han sjølv, og at han ikkje har noko anna enn kjærleik for arbeidsgivaren sin.

– Eg er like nedfor som resten av laget. Beklagar, avslutta han.

Neste kamp for Tottenham er borte mot Aston Villa søndag.

